Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Скончался нобелевский лауреат Кэри Муллис

46
0 Оставить комментарий

Скончался нобелевский лауреат Кэри Муллис

Вашингтон, 16 августа. Американский лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис умер в США в возрасте 74 лет.

Биохимик скончался от сердечной и респираторной недостаточности, которая развилась на фоне перенесенной пневмонии. Об этом заявила его супруга Нэнси Косгроув Муллис.

Ученый получил Нобелевскую премию в 1993 году вместе со своим британским коллегой Майком Смитом. Исследователи открыли простой и дешевый метод анализа ДНК.

Муллис был известен не только как ученый, но и в качестве писателя. Так, после защиты диссертации он временно покинул науку и занялся писательской деятельностью. В 1998 году он опубликовал автобиографию «Танцующий обнаженный на поле разума». Книга примечательная тем, что в ней ученый отрицает связь между ВИЧ и СПИДом.

Ранее в возрасте 94 лет умер легендарный математик Вилен Финкельштейн.

infox - new
Источник: New York Times
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров