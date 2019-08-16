Скончался нобелевский лауреат Кэри Муллис

Вашингтон, 16 августа. Американский лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис умер в США в возрасте 74 лет.

Биохимик скончался от сердечной и респираторной недостаточности, которая развилась на фоне перенесенной пневмонии. Об этом заявила его супруга Нэнси Косгроув Муллис.

Ученый получил Нобелевскую премию в 1993 году вместе со своим британским коллегой Майком Смитом. Исследователи открыли простой и дешевый метод анализа ДНК.

Муллис был известен не только как ученый, но и в качестве писателя. Так, после защиты диссертации он временно покинул науку и занялся писательской деятельностью. В 1998 году он опубликовал автобиографию «Танцующий обнаженный на поле разума». Книга примечательная тем, что в ней ученый отрицает связь между ВИЧ и СПИДом.

Ранее в возрасте 94 лет умер легендарный математик Вилен Финкельштейн.