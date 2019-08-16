СБУ заявила о пресечении контрабанды драгоценностей из Крыма

Киев, 16 августа. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о блокировке канала контрабанды ювелирных изделий с территории Крыма.

Как сообщает пресс-служба СБУ, драгоценности незаконно ввозились на Украину с территории Крыма, после чего продавались под видом произведенных в стране товаров без уплаты налогов и иных отчислений в государственный бюджет.

«СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий из Крыма. Злоумышленники через КПП «Чонгар» переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти», — говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что в Киеве был обнаружен подпольный склад, где хранились готовые к продаже драгоценности, а также иные ценные вещи и документы.

«В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали продукцию на сумму более 50 млн гривен (около двух миллионов долларов — прим. ФАН)», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «злоупотребление властью или служебным положением». О лицах, причастных к контрабанде ювелирных изделий, ничего не сообщается.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения всенародного референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев называет Крым «временно оккупированной территорией» и обвиняет Москву в незаконных действиях. Кремль неоднократно подчеркивал, что процедура воссоединения Крыма с РФ прошла в полном соответствии с нормами международного законодательства и является итогом свободного волеизъявления местных жителей. Президент России Владимир Путин назвал вопрос с принадлежностью Крыма «исторически закрытым».

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, что на Украине анонсировали реформу СБУ. В ведении службы планируют оставить лишь «борьбу со шпионской деятельностью», убрав функции по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.