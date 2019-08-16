Российские военные в Сирии передали гумпомощь жителям провинции Хама

Хама, 16 августа. Российские военные выдали нуждающимся жителям провинции Хама в Сирии 500 продовольственных наборов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Биллин провинции Хама. Российские военные выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.

Ранее специальные корреспонденты Федерального агентства новостей побывали в сирийском городе Дума, который долгое время находился во власти террористов. Расположенный всего в 20 километрах от Дамаска он резко контрастирует со столицей Сирии. Здесь почти не осталось уцелевших зданий.