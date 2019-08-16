Белград, 16 августа. Жители Белграда возмущены возможным открытием детского сада в здании, где раньше располагался нацистский лагерь смерти.

Часть строений концентрационного лагеря смерти Саймиште были распроданы властями страны под различные коммерческие постройки. В СМИ появилась информация, что осенью в одном из зданий откроется детский сад.

Председатель Федерации еврейских общин Сербии Роберт Сабадоша заявил о неуместности размещения детского сада в Саймиште с учетом «происходивших там событий». Он также обратил внимание, что в «месте несчастий и страданий» длительное время работают пабы, а одно время там располагался ночной клуб.

Журналисты The Guardian обращают внимание, что про Саймиште регулярно пишут местные СМИ, особенно, когда там открывается какое-либо заведение, однако спустя какое-то время недовольство местных жителей сходит на нет. Но в случае с детским садом это совсем другое дело, подчеркивают журналисты.

Они поговорили с предпринимателем Миодрагом Крсмановичем. Мужчина приобрел строение в Саймиште в 1998 году. По его словам, он спас здание от разрушения, ухаживал за ним, вкладывая деньги.

«Им стоит сравнить состояние здания в 98 году и сейчас. Они должны мне сказать: «Спасибо вам большое, сэр, отличная работа, сэр», — заявил бизнесмен.

Он утверждает, что не знал об историческом прошлом здания. Журналисты подчеркивают, что тема Холокоста в Сербии почти не обсуждается.

Роберт Сабадоша заявил, что большинство владельцев зданий в Саймиште не знают, что много лет назад там располагался концентрационный лагерь. Председатель Федерации еврейских общин Сербии считает, что это говорит «о пробеле коллективной памяти сербов».

Бизнесмен Крсманович рассказал, что готов продать свой актив властям, если бы они изъявили такое желание. По его словам, власти пытались лишить его строения, однако покупка была законной, и они потерпели неудачу.

Напомним, торгово-ярмарочный комплекс Саймиште был открыт в 1937 году. Фашисты, оккупировавшие Югославию, превратили его в концентрационный лагерь. Через него прошли 100 тысяч евреев, сербов и цыган, 40 тысяч их них были убиты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль всегда будет помнить о роли Красной армии в разгроме нацистской Германии.