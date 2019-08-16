Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне в Волгограде

42
0 Оставить комментарий

Двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне в Волгограде

Волгоград, 16 августа. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двухлетней девочки в Волгограде. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, малышка утонула в бассейне.

По данным следователей, трагедия произошла в четверг вечером. Девочка играла в одном из частных домов в Кировском районе Волгограда вместе с двоюродными сестрами трех и восьми лет. Когда семья находилась на кухне, малышка незаметно вышла во двор дома, где находился бассейн с лестницей, глубиной 1,3 метра. Заметив отсутствие ребенка, родители начали искать ее. Тело девочки было обнаружено в бассейне.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случавшегося. По результатам поверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Газета.ру» сообщала о трагедии, произошедшей в Краснодарском крае. В Сочи спасатели достали из воды тела утонувших 25-летнего мужчины и 12-летнего мальчика, которые купались в море во время шторма.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров