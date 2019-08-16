Двухлетняя девочка утонула в домашнем бассейне в Волгограде

Волгоград, 16 августа. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двухлетней девочки в Волгограде. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, малышка утонула в бассейне.

По данным следователей, трагедия произошла в четверг вечером. Девочка играла в одном из частных домов в Кировском районе Волгограда вместе с двоюродными сестрами трех и восьми лет. Когда семья находилась на кухне, малышка незаметно вышла во двор дома, где находился бассейн с лестницей, глубиной 1,3 метра. Заметив отсутствие ребенка, родители начали искать ее. Тело девочки было обнаружено в бассейне.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случавшегося. По результатам поверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Газета.ру» сообщала о трагедии, произошедшей в Краснодарском крае. В Сочи спасатели достали из воды тела утонувших 25-летнего мужчины и 12-летнего мальчика, которые купались в море во время шторма.