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Новороссия

Житель ДНР получил ранение в результате обстрела ВСУ

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Житель ДНР получил ранение в результате обстрела ВСУ

Донецк, 16 августа. Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил мэр города Иван Приходько.

Приходько уточнил, что ранения получил мирный житель, проживающий по адресу Рыбалко, 212. Как сообщает ДАН, мужчина ранен в голову, руку и ногу. 

Ранее в четверг сообщалось, что за сутки ВСУ девять раз начинали обстрел населенных пунктов ДНР. В сторону Горловки ВСУ открывали огонь из 82-мм минометов и гранатометов, после чего активно использовалось стрелковое вооружение. В результате вечернего минометного удара по Горловке и Зайцево в этих населенных пунктах повреждения получили три жилых дома. Всего под огнем киевских силовиков оказались семь населенных пунктов ДНР.

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Источник: ДАН
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