Москва, 16 августа. Посольство России прокомментировало информацию об отравлении второго полицейского при инцидента в Солсбери.

Дипломаты заявили, что озвученная информация вызывает вопросы из-за нестыковок. В посольстве выразили недоумение, что данные об отравлении стража порядка появились спустя полтора года после инцидента. Кроме того, полицейские не называют имени пострадавшего коллеги, а также не уточняют, как именно он был отравлен, заявляя о «ином методе» воздействия нервно-паралитического вещества.

В посольстве подчеркнули, что предоставленная информация не вызывает никакого доверия. Дипломаты считают, что данные об отравлении полицейского являются «новой попыткой подвести хоть какую-то доказательную базу под заранее определенные британским правительством политические установки».

Дипломаты напомнили, что Лондон отказывается сотрудничать с Москвой по инциденту в Солсбери. Кроме того, британские власти не раскрывают данные о месте нахождения экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что является нарушением обязательств по консульским конвенциям и договорам о правовой помощи. Отмечается, что такая линия поведения, очевидно, выгодна Лондону, поскольку раскрытие подробностей инцидента не в интересах британских властей.

Напомним, в Лондоне заявили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Британия считает, что к инциденту «причастны» российские спецслужбы. В Лондоне заявили, что Скрипалей якобы отравили двое российских граждан Руслан Боширов и Александр Петров. Мужчины рассказала в интервью главреду RT Маргарите Симоньян, что были в Солсбери в качестве туристов, однако никогда до инцидента не слышали про семью Скрипалей и никак не связаны со спецслужбами.

Российская сторона отрицает все обвинения. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что британские власти игнорируют запросы по делу об отравлении Скрипалей и отказываются от совместного расследования, сообщает «Газета.ru»

В августе 2019 года Скотленд-Ярд заявил, что в крови одного из британских полицейских нашли следы нервно-паралитического газа, примененного в Солсбери. Представили британской полиции подчеркнули, что страж порядка прошел необходимо лечение и вернулся к исполнению своих обязанностей.