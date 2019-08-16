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Американским спецслужбам разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС

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Американским спецслужбам разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС

Вашингтон, 15 августа. Администрация США признала, что отключила на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны. При этом Белый дом попросил Конгресс продлить срок действия закона, который разрешает использование данной программы, сообщает The New York Times.

По данным газеты, о возможном продлении действия программы говорится в письме директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, который уходит в отставку 15 августа. 

«Агентство национальной безопасности (АНБ) вывело из действия программу записи деталей телефонных переговоров и стерло копии подробностей таких звонков, сделанные на основании данных полномочий», — говорится в письме.

При этом Коутс признает наличие «сложностей в использовании записей... в разведывательных целях». 

Газета подчеркивает, что АНБ фактически расписалось в том, что периодически испытывает технические трудности из-за того, что данная программа позволяет американским спецслужбам собирать больше данных, чем они вправе обрабатывать и использовать. 

Американским спецслужбам разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС

Напомним, программа была запущена во время работы президента Джорджа Буша-младшего ради тотальной слежки после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. О существовании программы стало известно благодаря бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену. 

В начале августа «Газета.ру» сообщала, что Эдвард Сноуден выпустит книгу, в которой расскажет свою историю в мемуарах. Книга получит название «Постоянная запись». Ожидается, что 17 сентября она будет опубликована в более 20 странах мира.

Книга расскажет о том, как и почему Сноуден решил раскрыть секретные планы правительства США по общемировой слежке.

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Источник: The New York Times
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