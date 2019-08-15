Бортпроводник A321 рассказала, как проходила эвакуация пассажиров

Москва, 15 августа. Бортпроводник самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле, Надежда Вершинина, рассказала, ка проходила эвакуация пассажиров.

По ее словам, экипаж отработал согласно инструкции, при эвакуации не было никаких неожиданностей. Она подчеркнула, что пассажиры вели себя «достаточно сдержанно», и оперативно эвакуировались, выполняя инструкции бортпроводников.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», который совершал полет из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. У воздушной машины сначала отказал один двигатель. По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, экипаж хотел развернуть воздушную машину и посадить ее в Жуковском, однако мощности не хватило не только для продолжения полета но и для удержания высоты. А затем стал отказывать второй двигатель.

«У меня появилось решение — сажать самолет только перед собой. Многие говорят, что я герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — заявил Юсупов в эфире телеканала «Россия-1».

На борту самолета находились 230 человек. Посадка осуществлялась без шасси. Всего пострадали 74 человека.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экипаж лайнера необходимо представить к государственным наградам. ПО его словам, документы будут подготовлены по итогам рассмотрения произошедшего инцидента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал решение представить командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина к государственным наградам.

Отметим, что комиссия МАК приступила к расследованию жесткой посадки Airbus А321. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что возбуждение уголовного дела является стандартной процедурой.