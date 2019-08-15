Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов

Нью-Йорк, 15 августа. Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.

По данным издания, столь серьезные финансовые потери связаны с падением американских фондовых индексов. В частности, индекс Dow Jones показал накануне максимальное падение в этом году.

Занимающий первую строчку списка Forbes Джефф Безос лишился 3,5 млрд долларов, основатель Facebook Марк Цукерберг — 3,2 млрд, гендиректор компании LVMH Бернар Арно — порядка 3 млрд.

При своем остался лишь один миллиардер из первой десятки рейтинга: бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Отметим, 6 августа сообщалось, что богатейшие люди мира за день потеряли около 117 млрд долларов из-за паники на рынке, вызванной твитами президента США Дональда Трампа.

Сперва хозяин Белого дома пообещал поднять пошлины на китайские товары, развивая развязанную им торговую войну против КНР. Итогом этого заявления стало обрушение курса юаня до десятилетнего минимума. Трамп счел это намеренной валютной манипуляцией со стороны китайских властей, о чем не замедлил сообщить в Twitter, чем усугубил ситуацию уже в своей стране.

Больше всех потерял Джефф Безос. Твиты Трампа стоили ему 3,4 млрд долларов.