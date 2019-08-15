Шесть человек стали жертвами страшного ДТП в Чечне, появилось видео

Грозный, 15 августа. Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Чечне.

Трагедия произошла на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Автомобили Lada Granta и Chevrolet столкнулись лоб в лоб. Причины ДТП выясняются.

От полученных травм на месте происшествия скончались шесть человек, еще один госпитализирован, сообщает «Пятый канал».

Ранее в Дагестане произошло серьезное ДТП, в котором погибли четыре человека. Водитель на Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114.