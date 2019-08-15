Додон заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов

Кишинев, 15 августа. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа — начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.

Додон в эфире телеканала Moldova 1 подтвердил, что переговоры с Путиным точно состоятся. Встреча пройдет в конце августа — начале сентября, в настоящее время оговариваются детали повестки.

«Точно не позднее 10 сентября у меня состоится встреча с Путиным в рамках рабочего визита, обсуждаться в том числе будут вопросы экспорта и газа», — уточнил Додон.

Напомним, отношения между РФ и Молдавией ухудшились в 2015 году, когда Кишинев ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС. Спустя два года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в Россию. В 2019 году Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.

В минувшую среду Додон провел переговоры с членом Палаты представителей Конгресса США Майком Куигли, находящимся в Кишиневе с рабочим визитом. Президент Молдавии сообщил ему, что Кишинев «будет добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией».

В середине июля состоялась встреча министра обороны Молдавии Павла Войку и главы военного ведомства России Сергея Шойгу. Войку назвал Москву надежным союзником Кишинева и поблагодарил руководство РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса в республике в начале июня».