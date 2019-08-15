«Оппозицию» не устроило предложение мэрии Москвы провести законный митинг

Москва, 15 августа. Либертарианская партия отказалась от проведения митинга 25 августа в центре Москвы, сообщила пресс-секретарь политсилы Дарья Петрушенко.

Ранее партия подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти были готовы согласовать заявку, но без шествия на Сахарова.

«Мы отказались от проведения митинга», — сообщила РИА Новости Петрушенко.

Отметим, похожая ситуация сложилась с митингом 3 августа. Власти Москвы согласовали Либертарианской партии митинг на проспекте Сахарова. Однако ЛПР отказалась от предложенного варианта и анонсировала незаконный митинг на Лубянке, где находится офис ФСБ.

В итоге незаконная акция не обошлась без провокаций. Некоторые участники начали распылять в сторону полиции слезоточивый газ. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка. Тем не менее, полиция действовала строго в рамках закона, задерживая лишь отъявленных нарушителей.

Эксперты и политологи неоднократно обращали внимание на то, что отказ «оппозиции» от согласованных митингов свидетельствует о том, что ей не важен конструктивный диалог, ей нужны столкновения с полицией и задержания, которые попадут на камеру представителей западных СМИ.

Напомним, в Москве состоялись незаконные митинги, перераставшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией, на которые призывали выходить так называемые независимые кандидаты: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Им отказали в участии в выборах депутатов Мосгордумы в связи с многочисленными нарушениями в подписных листах: недействительными подписями, фальсификациями и использованием «мертвых душ».

Выдвиженцы с решением МГИК не согласились, но вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения в суде, стали призывать публику к несанкционированным акциям. Суд отправил организаторов незаконных митингов под административный арест. Заключения под стражей удалось избежать только Любови Соболь, так как она является матерью малолетнего ребенка.