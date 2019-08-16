Тактика Запада — постоянное давление на Россию. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Общественный деятель Николай Стариков расскажет почему нельзя переложить на искусственный интеллект ответственность за решения, которые должны принимать люди.

Необычное нововведение в систему отечественного образования предлагают IT-шники. Студентов из российских вузов в будущем могут начать отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта. Как эта идея может быть реализована? А что дальше?

— Когда я прочитал это, я сразу почувствовал перспективу. Во-первых, об этом заявил человек, который не является медийной персоной. Эту информацию немедленно разместило РИА новости. В чем суть. Некий IT-шник или группа товарищей, занимающихся искусственным интеллектом, в виде полупредложения, полуконстатации факта говорит о том, что уже вот-вот студентов будут поощрять, или, наоборот, наказывать с помощью искусственного интеллекта. То есть оценивать их посещаемость, успеваемость, участие в общественно полезных делах будет не преподавательский состав, а некий искусственный интеллект. И он же может принять решение об исключении студента из высшего учебного заведения, или, наоборот, о повышении ему стипендии. И я почувствовал большой потенциал в этом вопросе. Ведь всегда очень хорошо, когда есть, на кого перевести стрелки.

Давайте представим, что правительство будет называться искусственным интеллектом. Вот возникает у нас с вами вопрос, почему выросли цены на бензин, а нам отвечают: «А это искусственный интеллект так решил». Приходим мы с вами в магазин, смотри, цены выросли на томаты, спрашиваем: «А почему?». А нам говорят: «Вы знаете, искусственный интеллект магазина решил, что томаты преступно дешевы у нас, потому что в этом году неурожай томатов в Зимбабве». И жаловаться не на кого. Прекрасное такое будущее, футуристическое. Нам предлагают в будущем, все человеческие проблемы передать на рассмотрение искусственного интеллекта. Мне такое будущее не очень нравится.

То предложение, которое сделали IT-шники базируется на том, чтобы исключить некий человеческий фактор. Мне такое предложение категорически не нравится, только потому, что оно дает возможность что-то творить и не нести никакой ответственности.

Протесты проходят сейчас не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Гонконге, где они имеют более массовый характер. Жители Китая открыто говорят о вмешательстве Штатов. Западные СМИ также рекламировали и продвигали протестные акции в российских городах. И при разных позициях активистов, произошли они в одно время, по общим принципам. Почему?

— Здесь мы имеем дело с явлением, за которым точно не стоит искусственный интеллект. За ним стоят умные, злые, знающие люди, которые хотят дестабилизировать ситуацию и в Китае, и в России. Возникает вопрос: кто это, и существуют ли они? Потому что либералы всегда стараются показать историю так — люди сами чем-то недовольны, сами организовались, потом сами решили перекрывать улицы, тоннели. Но так ведь не бывает. Нужна организация и организаторы. Причем они не всегда понимают, ради чего они действуют, потому что определенные задачи им могут ставиться, но весь сценарий знает только режиссер.

Давайте поговорим о Гонконге и проведем параллели того, что происходило в Москве. Россию до сих пор обвиняют во вмешательстве, во что бы то ни было. Мифические русские хакеры решили вмешаться в выборный процесс США. Пусть они нас в чем-то обвиняют. Но, что касается московских и гонконгских протестов, мы видим, что СМИ, принадлежащие американскому и немецкому государствам, прямо рекламируют эти акции, призывают людей выходить на них. Это что, не вмешательство что ли? Мы видим, что американцы вмешались в дела России, призывали на эти несанкционированные демонстрации, в Китае та же история. Китайские товарищи об этом прямо заявили на минувшей неделе.

Некая гонконгская газета опубликовала фотографии, где одна из дипломатов США встречается с руководителями тех самых протестных акций, то есть со студентами. Реакция американцев — вместо того, чтобы извиняться, начали обвинять Китай, что опубликовали личные данные американского дипломата. Китайские власти сначала не противодействовали проведению протестных акций в аэропорту. Туда приходили сотни протестующих, которые скандировали лозунги, но общественный порядок не нарушали. Закончилось это тем, что недавно в аэропорт приехало несколько тысяч, стали чинить препятствия, и, фактически, заблокировали работу воздушной гавани.

В Москве на акции 27 июля тоже были робкие попытки выхода на улицу. Сколько китайские власти могут терпеть блокировку аэропорта? Власть не может быть слабой. 30 лет назад в Китае подавили цветную революцию. Были двухдневные бои в Пекине. И после этого Китай очень успешно развивается, международного осуждения нет. Вопрос, поддадутся ли китайские власти на этот раз? Нет. Тогда зачем организаторы этих беспорядков пытаются подтолкнуть к силовому варианту? Поводом для беспорядков в Гонконге послужило изменение в законодательстве. Человека, который совершил преступление в Тайване или в Китайской народной республике, выдают на территорию Китая. Демонстрантам нужны трупы, красивые картинки и давление на руководство Китайской народной республики. Это происходит в Китае. Это организуют американцы.

Переносимся в Москву, где те же самые западные СМИ приглашают россиян выйти на улицы по другим предлогом. И стараются подтолкнуть власти России к силовым приемам. Приглашают на несанкционированные акции музыкантов, чтобы набрать толпу. Я призываю вас, поймите, что вся эта активность — одна из технологий воздействия одного государство на другое. И самое глупое, что может сделать человек — позволить превратить себя в пешку в игре иностранных сил на нашей внутренней доске.

F-18 подлетевший к борту Сергея Шойгу, когда глава Минобороны возвращался из Калининграда в Москву. Какая команда могла быть у членов экипажа самолета НАТО? Почему такие «гости» стали часто появляться у наших границ?

— Тактика Запада — постоянное давление на Россию, на Советский Союз. Если вспомнить период после Второй мировой войны по сегодняшний день, мы постоянно видим нарушение воздушного пространства Советского Союза, попытки вторжения. А были ли случаи вторжения советских самолетов в воздушное пространство США? Мне такие случаи неизвестны.

Они всегда пытаются свою агрессивность представить как защиту. На борту нашего самолета летит министр обороны, появляются натовские истребители, вроде бы как просто сопровождают самолет, но это определенный момент давления. На нас постоянно давят. Попытки Запада постоянно осуществлять какие-то провокации, обвинять, разрывать отношения, под искусственными предлогами удерживать нашу дипломатическую собственность в США. Цель всего этого давления — оказать какое-то влияние на принятие решений, на уверенность, на нервную систему руководства России.

80 лет назад на Халхин-Голе произошло столкновение СССР с японской армией. Хотелось бы поговорить о принципах необъявленной войны, ее значении, как тогда, так и в современных реалиях.

— Это очень важная дата в нашей истории, и будет очень обидно, если она в очередной раз пройдет между строк.

Япония тестировала вооруженные силы и решимость сталинского руководства в 1938-1939 году. Конфликты были достаточно крупные. В 1939 озеро Хасан находится на пересечение китайской, корейской и русской границ, и там происходили небольшие столкновения. На Халхин-Голе, а это уже территория Монголии, были довольно крупные военные столкновения — порядка 140 тысяч военных с каждой стороны. Очень много военной техники, авиации.

Японский замысел был простой: они готовили потенциальный плацдарм для военных действий против Советского Союза. Им было удобно это осуществлять через территорию Монголии. СССР же, понимая намерения Японии, заключил с Монголией союз. Таким образом, Японцы смогли проверить реальность дипломатических договоренностей Монголии по отношению к России. После того как японская армия напала на территорию Монголии, СССР перебросили туда свои вооруженные силы, и на Халхин-Голе начались самые настоящие бои. Это была масштабная и самая современная война с применением всех новейших систем, которые тогда были. По подсчету русских, японцы потеряли в этой войне 60 тысяч человек, сами японцы говорят «несколько тысяч».

Историческое значение победы на Халхин-Голе крайне важно. Когда Жуков начал контрнаступление, в Москву должен быть прилететь Риббентроп, подписывать тот самый договор о ненападении. Пойди ситуация иначе, возможно, немцы и не решились бы заключать с русскими договор о ненападении. И тогда имеется конфликт с Японией, пусть пока и не объявленный, была возможность получить вторую войну с Германией, которая могла напасть на Польшу и дальше столкнуться возле наших границ с Красной Армией. Поэтому победа на Халхин-Голе не только отбила желание у Японцев связываться с нами до конца Великой Отечественной, но и дала возможность получить ту самую передышку, которую Гитлер нарушил самым безумным образом 22 июня 1941 года.