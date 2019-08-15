Глава ГБР раскрыл попытку Порошенко сместить его с должности

Киев, 15 августа. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко пытаются через Конституционный суд прекратить полномочия главы Государственного бюро расследований Украины Романа Трубы.

В четверг Труба сообщил, что депутаты партии «Европейская солидарность» готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР. Представители партии считают, что Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства.

На сегодняшний день в отношении Порошенко и его сторонников ГБР расследует 12 уголовных дел. Ранее Труба заявил, что Порошенко могут вызвать на допрос с полиграфом.

«Во фракции Порошенко готовят «молнию» в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают конституции Украины», — сообщил Труба в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Порошенко, по мнению политсилы, «не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей». Также как и назначать Труба на его должность.

Глава ГБР назвал такую логику «очень политической».

«Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 дел, участником которых он является, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный», — подчеркнул он.

Напомним, Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера.

Ранее Порошенко заявил, что готов дать показания с использованием полиграфа, но не в кабинете ГБР, а в эфире телеканала «Прямой», который контролируется экс-президентом. Бывший украинский лидер объяснил такое решение своим недоверием к следователям, сообщала «Газета.ру». В связи с громким заявлением Порошенко пользователи Сети предположили, что после проверки на детекторе лжи экс-президент перейдет на тюремную баланду.