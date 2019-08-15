Путин поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома «Левашово»

Москва, 15 августа. По поручению президента РФ Владимира Путина аэродром совместного базирования «Левашово» в Петербурге будет модернизирован до 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил заключить концессионное соглашение с дочерней структурой «Газпрома» ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» и провести модернизацию «Левашово».

«Завершение работ по реконструкции объектов концессионного соглашения — не позднее 2022 года», — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственным за выполнение поручения президента назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. От имени концедента будет выступать Министерство обороны РФ.

Путин также указал на необходимость решить вопрос с отчуждением из госсобственности одного из земельных участков примерной площадью в 198 гектаров. На этом участке нет объектов капитального строительства. Полученные от его продажи деньги будут направлены на реконструкцию объектов аэродрома, которые не вошли в концессионное соглашение и используются Минобороны РФ.

Поручения главы государства должны быть исполнены до 1 декабря.