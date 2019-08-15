В Сирии зафиксированы 35 обстрелов со стороны боевиков в провинциях Алеппо и Латакия

Алеппо, 15 августа. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие стуки в Идлибской зоне деэскалации в нарушение режима прекращения огня зафиксировано 35 обстрелов.

По данным ЦПВС, боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Алеппо, Кафр-Хамра, Хирбатхирс, Мгарет-Марза, Эль-Бурайдж, Телль-Джобекжа провинции Алеппо, Кермель, Сафсафа, Хараб-эль-Хизато, Чекурджак, Икко, Сандран, Нахшеба, Бейт-Джнауро, Эль-Харуф, Ардаш-Даг, Айн-эль-Кантара, Сараф, Калъат-Марза, Эль-Арейм, Айн-Слеймо провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что армейские подразделения сирийской правительственной армии расширили свой контроль в северной части Хамы и на юге Идлиба после интенсивных операций в районе аванпостов террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. В результате десятки боевиков были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.