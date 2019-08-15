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Россиянин Бут рассказал об условиях содержания Эпштейна

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Джеффри Эпштейн

Нью-Йорк, 15 августа. Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме по обвинению в перевозке наркотиков, прокомментировал смерть миллиардера Джеффри Эпштейна.

По словам Бута, Эпштейн находился в его тюрьме, однако проживал в другом блоке.

«Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жесткий режим. Там по шесть одиночных камер и очень жесткий надзор. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит, он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека», — рассказал россиянин RT.

Напомним, что Эпштейн, отбывающий наказание за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, был найден мертвым в своей камере 10 августа. Согласно предварительным данным, мужчина покончил с собой. При вскрытии тела эксперты обнаружили перелом шеи. 

Миллиардера обвиняли в педофилии и  склонении десятков несовершеннолетних к проституции и сексу с ним. В тюрьме Нью-Йорка Эпштейн ждал решение суда. По информации прессы, первые обвинения против Эпштейна были выдвинуты еще в 2008 году. Тогда суд приговорил его к 13 месяцам заключения, что вызвало недовольство общественности.

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Источник: RT
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