«Патриоты Великого Отечества» провели пикет в поддержку бесплатной медицины в Петербурге. ФАН-ТВ

«Оптимизация» здравоохранения, сокращение перечня бесплатных услуг — эти темы обсуждали 15 августа участники пикета «Траур по бесплатной медицине» в Петербурге. Проблемы, с которыми сталкиваются многие жители нашей страны, понятные каждому прохожему. Люди обращали внимание, останавливались, подходили, поддерживали и даже пожимали руки митингующим.

«Мы хотим высказать свое отношение к тому, что наша бесплатная медицина становится все более платной. Вообще, в конституции России написано, что наша страна — это социальное государство, поэтому, мы считаем, что надо следовать тому, что написано в конституции. Это значит, что да, платная медицина может развиваться, но как дополнение к бесплатной. Мы же сейчас видим обратную ситуацию, когда перечень бесплатных услуг уменьшается, их становится все сложнее получить, записаться к врачу, получить направление на какие-то процедуры. И тут же вы можете сделать эти же самые вещи, только платно, быстро, легко, вот это совершенно недопустимая ситуация», — подчеркнул лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

В руках у участников — транспаранты с лозунгами «Мы хотим долго жить», «Бесплатную медицину для граждан России». Одна из участниц пикета — медсестра Ксения Дмитриева. Она рассказывала о том, как развивалась система здравоохранения в нашей стране, начиная с XV века.

«Медицина должна быть доступной, качественной и бесплатной, это самое главное. Нужно обращать внимание людей на такие вопросы, чтобы каким-то образом обсуждали между собой, передавалась эта информация, например, в интернете, других различных СМИ, для того, чтобы народ когда-нибудь и где-нибудь услышал», — рассказала о целях пикета координатор общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Ксения Дмитриева.

Прохожим, участники пикета также раздавали листовки с программой общественного движения «Патриоты Великого Отечества».