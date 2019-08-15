Активность Гудкова против сжигания мусора едва не привела к падению самолета в Жуковском

Сегодня утром самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший из аэропорта в Жуковском в Симферополь с 234 людьми на борту, едва не потерпел крушение. Благодаря мастерству экипажа трагедии удалось избежать – воздушное судно посадили на кукурузном поле. Один из пассажиров снял на видео это свидетельство чуда и героизма пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Запись активно распространяется по Сети.

Причиной аварии самолета назвали стаю чаек — несколько птиц попали в двигатели. Вероятнее всего, взлетели они с расположенной неподалеку нелегальной свалки у озера Глушица – открытые мусорные полигоны всегда привлекают стаи птиц, так как там много корма. Как оказалось, орнитологи и экологи предупреждали, что эта свалка опасна для вылетающих из Жуковского самолетов еще в 2017 году, и власти постановили ее убрать.

Открытые свалки – большая проблема для ближнего Подмосковья. Для ее скорейшей ликвидации власти региона планируют построить современный завод по утилизации мусора. Но у него нашлись противники, и в числе главных – отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы, которые контролируют мусорный полигон Воловичи недалеко от Коломны через воспитанного ими из собственного охранника главу МО Коломна Дениса Лебедева – ФАН писал подробно об этом в своем расследовании.

Гудков-младший очень много писал об ужасах жизни по соседству с полигоном и мусоросжигающим заводом в том же 2017 году, предлагая взамен мусор перерабатывать, а экологические активисты, поддерживаемые им, тормозили строительство завода.

Однако конкретных деловых предложений от семейства Гудковых власти так и не получили – все осталось как было, а свалки неизбежно стали множиться и расти – люди не могут не вырабатывать мусор и его надо куда-то девать, современных официальных полигонов недостаточно, его свозят куда попало. И вот одна из таких свалок едва не привела к трагедии.

«Мусорный король» Геннадий Гудков не может не понимать, что ликвидировать свалки по одному только слову невозможно, а ситуация уже требует очень быстрого решения и современный мусоросжигающий завод помог бы ее улучшить. Однако он не хочет терять прибыль от Воловичей и намерен войти в долю от нового проекта, но пока не получается, потому он и препятствует инициативе с заводом всеми силами. Не исключено, что к той самой свалке у Раменского тоже причастны его доверенные лица и организации — бизнес по вывозу и утилизации мусора далек от прозрачности, но авторитет Гудковых и обширные связи в этой сфере рынка в Подмосковье мало кто оспаривает.

Однако это лишь предположение, а бесспорный факт в том, что чем дольше Подмосковье останется без современного завода по утилизации ТБО, тем больше отходов будет на свалках, тем больше на них будет птиц, и тем выше вероятность, что история с самолетом повторится по вине Гудковых и их приспешников где-то еще, только без счастливого финала.