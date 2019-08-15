Полиция Чехии завершила расследование падения свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

Прага, 15 августа. Чешская полиция завершила расследование дела о падении россиянки Екатерины Бобковой с балкона.

Следствие признало инцидент в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии несчастным случаем, девушка была пьяна.

Полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове подтвердила РИА Новости, что «произошел несчастный случай».

«Согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, она имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков», — заявила офицер.

Инцидент произошел поздно вечером 10 мая. Бобкова остановилась в номере на четвертом этаже. Сообщалось, что она вышла покурить на балкон, а позднее ее нашли на земле с многочисленными травмами. Девушка была госпитализирована.

Происшествие широко обсуждалось в связи с тем, что Бобкова выступает свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ранее представитель полиции Чехии сообщал СМИ, что никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила. Как сообщала «Газета.ру», в полиции заявили, что «из собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека».

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев, а также их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина. Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам лишения свободы, Кокорина — к одному году и шести месяцам. Большую часть из полученных сроков спортсмены уже отсидели в СИЗО.

В четверг игрок белгородского «Салюта» Андрей Колесников, который выступал в «Динамо» и «Торпедо» с Кокориным и Мамаевым, заявил, что оба осужденных футболиста рассчитывают выйти из колонии по условно-досрочному освобождению. Как сообщал RT, Колесников отметил, что футболисты «очень верят, что их скоро отпустят».