Пассажир А321 снял на видео момент попадания чайки в турбину

Москва, 15 августа. Пассажир самолета «Уральских авиалиний» А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек.

Как видно из ролика, инцидент произошел еще во время взлета лайнера. На кадрах можно заметить мелькающих за иллюминатором птиц, а после короткую вспышку под крылом. Через некоторое время, когда самолет уже набрал высоту, вспышка повторилась.

Напомним, что направляющийся в Симферополь самолет А321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек через 15 минут после вылета из аэропорта Жуковского. У воздушного судна отказали оба двигателя, и командир лайнера Дамир Юсупов принял решение садиться прямо на кукурузное поле в Раменском районе Московской области.

Всего на борту самолета было 230 человек. В результате жесткой посадки (осуществлялась без шасси) пострадали 74 человека, однако погибших не оказалось. Глава Росавиации уже заявил, что героев-летчиков обязательно наградят. При этом сам Юсупов заявил, что не считает себя героем, пишет НСН.

Однако сайт «Миротворец» тут же внес Юсупова в свою базу, обвинив его в «нелегальном перемещении людей и грузов» в Крым, сообщает «Ридус».