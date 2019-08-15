В Госдуме оценили заявление Киева о стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса

Москва, 15 августа. Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин оценил заявление замглавы офиса президента Украины Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Затулин подчеркнул, что Киев до сих пор не считает Крым российским и, исходя из этого, предпринимает различные недружественные шаги. Он уверен, что от представителей администрации шестого украинского президента Владимира Зеленского не стоит ждать понимания в вопросе о статусе полуострова. Никакие аргументы Москвы, даже исторические факты, не будут услышаны Киевом, указал Затулин.

По его мнению, подобная позиция по вопросам Крыма и Донбасса — «общая и солидарная для украинского политикума» и выступает препятствием для нормализации отношений между РФ и Украиной.

«Мы должны быть готовы к тому, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Донбасса и Крыма», — цитирует его RT.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Рябошапка ранее заявил в Facebook о разработке стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. Как написал чиновник, рабочая группа уже начала обсуждение плана по «возвращению» территорий под контроль Киева. В частности, на Украине, по его словам, будет разработана «концепция переходного правосудия», основанная на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

По словам Рябошапки, основные направления деятельности группы Киев намерен представить уже в ближайшее время. Первый пакет конкретных инициатив будет готов к 2020 году, указал он.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне начала гражданской войны на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, в то время как Крым и вовсе стал российским регионом в результате народного референдума.