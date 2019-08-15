Миро жестко прошлась по отметившей 29-летие Нюше

Москва, 15 августа. Известный блогер Лена Миро, которая всецело посвятила свою деятельность критике селебрити, не оставила без внимания российскую певицу Нюшу (Анна Шурочкина) и жестко прошлась по отметившей 29-летие поп-звезде.

Поводом для претензий традиционно стал внешний вид девушки, который не понравился Миро. Она призналась, что была удивлена, узнав о молодом возрасте артистки, поскольку выглядит Нюша гораздо старше своих лет. По мнению Миро, ситуацию не спасают ни косметика, ни Photoshop.

«Бабе на фотках нет и 30, а она выглядит натуральной престарелой свинюшей. Лишний вес жестко старит – помните об этом», — пишет блогер.

Как отмечает портал «Экономика сегодня», прежде Нюша и правда имела лишний вес, однако после родов она быстро привела себя в форму.

Отметим, что ранее Миро посоветовала отправить певицу Любовь Успенскую в психбольницу. Поводом для негодования послужил пост артистки в Instagram, в котором та призналась, что «наслаждается собственной естественностью». В ответ Миро заявила, что естественного в певице остался только «цирроз печени и прокуренный голос матроса», все остальное — это пластика.

Кроме того, Миро не забыла и о своей любимой «жертве» — Ольге Бузовой, которая недавно оказалась в центре скандала, изобразив блокадницу. Певица принесла извинения и заявила, что не хотела никого оскорбить, однако блогер была беспощадна и разнесла девушку за попытки словить хайп на людях, переживших блокаду Ленинграда.