Нью-Йорк, 15 августа. Американец Дэйв Андерсон восхитился пилотами самолета А321 «Уральских авиалиний», которым удалось посадить воздушное судно с отказавшими двигателями на кукурузное поле. В 2009 году мужчина был пассажиром самолета А320–214 авиакомпании US Airways, аварийная посадка которого запомнилась миру как «чудо на Гудзоне».

Американец сравнил события в Подмосковье с теми, которые пережил он. Андерсон рассказал, что его утро началось с новостей об «удивительном происшествии» с самолетом «Уральских авиалиний».

«Его капитан и экипаж посадили самолет после того, как в него дважды попали птицы. Посадили его в поле — никто не погиб! Конечно, это напоминает мне события января 2009 года — мой опыт во время «чуда на Гудзоне», — сказал Дэйв Андерсон в видеообращении, которое появилось в эфире телеканала РЕН-ТВ.

Американец восхитился пилотами Дамиром Юсуповым и Георгием Мурзиным. Он отметил, что летчики проявили себя как «великие лидеры», которые всегда несут ответственность за происходящее. Андерсон подчеркнул, что ситуация с А321 была ничуть не легче, чем авиационное происшествие с рейсом 1549.

«Чудом на Гудзоне» называют аварийную посадку Airbus A320–214 15 января 2009 года. Самолет авиакомпании US Airways выполнял плановый рейс AWE 1549 по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл. Через полторы минуты после взлета воздушное судно столкнулось со стаей птиц, и у него отказали оба двигателя. Экипажу удалось посадить самолет на реку Гудзон. Все 155 человек, находившиеся на борту A320–214, выжили.

Утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. По предварительной версии, после взлета борт столкнулся со стаей птиц. После попадания птицы сразу же заглох левый двигатель, а после ситуация повторилась с правым. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить самолет на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья и спасли жизни более 230 человек — пассажиров и членов экипажа. Все, кто находился на борту, выжили. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что пилотов А321 следует представить к высоким государственным наградам.

Инцидент с А321 широко освещается в западной прессе. Журналисты сравнивают аварийную посадку в кукурузном поле в России и случай на Гудзоне в Штатах. В беседе с Федеральным агентством новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что обстоятельства инцидента в Подмосковье напоминают фабулу фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», сценарий которого основан на событиях 15 января 2009 года. Малькевич предложил создать фильм о подвиге российских пилотов.