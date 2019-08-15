Экс-глава украинского бюро Интерпола рассказал о серьезном компромате на Кличко

Киев, 15 августа. Бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов сообщил о хранящихся в видеоархиве МВД данных о допросе киевского мэра Виталия Кличко в то время, когда он работал в «бригаде» криминального авторитета «Рыбки».

Куликов сообщил на своей странице в соцсети, что в видеоархиве МВД «хранится запись допроса Витальки, нынче известного «как луч света», а ранее «бригада Рыбки», когда его взяли менты посреди Киева на отжатой тачке».

По его словам, на том допросе Кличко «сдавал всех». Куликов заявляет, что мэр Киева, опасаясь разглашения, неоднократно пытался украсть и выкупить запись.

«Господа из офиса президента — поставьте задачу найти кино, не пожалеете и г-ну Джулиани будет что подарить, когда в Америку поедете, просветлеет», — цитирует слова Куликова «ПолитЭксперт».

Напомним, вокруг Кличко разгорается очередной скандал. В конце июля глава офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил журналистам, что Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят «два-три «смотрящих», которые контролируют группы депутатов. При это он добавил, что к нему обратился адвокат «одного из смотрящих», сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете 40 млн долларов в год, и предложил Богдану «половину этой суммы» в обмен на неприкосновенность Кличко.

В среду стало известно, что правительство Украины отказалось увольнять Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщала «Газета.ру». Ранее Кличко заявил, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах мэра Киева, которые намечены на 2020 год. По его словам, жители столицы Украины не поймут, если он поступит иначе.