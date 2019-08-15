Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем перед роковой поездкой

Москва, 15 августа. Советский рок-музыкант, автор песен и художник Виктор Цой был избранным не для себя, а для людей, и после своей смерти оставил любовь в сердцах окружающих. Такими воспоминаниями о легендарном музыканте поделился продюсер Иосиф Пригожин, который рассказал об их последнем разговоре.

В четверг исполнилось 29 лет со дня смерти знаменитого исполнителя. 15 августа 1990 года Цой погиб в автокатастрофе, ему было 28 лет. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно одной из версий, солист группы «Кино» заснул за рулем, после чего его «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. Проститься с легендарным музыкантом пришли тысячи человек.

Как рассказал Пригожин, 1990 год выдался для него трудным, поскольку через две недели после гибели Цоя он потерял и своего отца. По словам продюсера, в последний раз он разговаривал с исполнителем перед роковой поездкой Цоя в Юрмалу, куда он любил ездить и где бывал довольно часто.

«Говорили мы с ним за две недели до его поездки, потому что у него очень много было гастролей», – цитирует его «ПолитРоссия».

По мнению продюсера, Цой разительно отличался от современных артистов. Он остался для поклонников легендарной фигурой, тем, чьи песни до сих пор поют и слушают. Композиции, исполненные Цоем, отражали время, в которое он жил, они полны смысла, поэтому и до сих пор вызывают такие сильные эмоции, отметил он.

«Он был фантастическим парнем. Он пел то, что его волновало», – констатировал Пригожин.

Продюсер добавил, что у него с музыкантом сложились близкие, хорошие отношения. По словам бывшей супруги Цоя, даже сохранилась цепочка, которую Пригожин однажды оставил в доме артиста.

Ранее руководитель Фонда памяти Цоя Светлана Власова сообщила, что в Санкт-Петербурге рядом со станцией метрополитена «Проспект Ветеранов» планируют установить памятник легендарному музыканту. По ее словам, к настоящему моменту нет точной информации по поводу окончательной даты открытия монумента, однако на предполагаемом месте его установки на улице Танкиста Хрустицкого уже залит фундамент. Власова объяснила, что сейчас идет последняя стадия — создание пьедестала.