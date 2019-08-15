Виторган объяснил, почему с Нинидзе ему лучше, чем с Собчак

Никосия, 15 августа. Отдыхающий на Кипре актер Максим Виторган опубликовал необычный пост в Instagram, в котором принялся рассуждать о книге Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы».

В какой-то момент мысль артиста переключилась с метафизических материй на человеческие отношения. Он пришел к выводу, что люди, с которыми можно «помолчать, а не говорить», гораздо лучше тех, кто «не терпит пустоты» и бурлит энергией. Потому что последние превращаются в черные дыры, которые засасывают в себя все подряд.

«В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после «черных дыр» не остается ни-че-го. Никакого содержания или следа. Никогда еще теоретическая физика не была так близка к человеку», — пишет актер.

Виторган не говорит прямо, кого он имеет в виду под «черными дырами, а кого — под их антиподами, однако подписчики сами расставили все точки над i.

Они полагают, что характеристика «черной дыры» весьма подходит бывшей жене актера — Ксении Собчак, которая известна своим взрывным характером и неуемной энергий. В противовес ей ставится нынешняя подруга Виторгана — Нино Нинидзе, с которой «хорошо в покое, а не в суете», сообщает Пятый канал.

В качестве доказательства этой теории подписчики приводят фотографию, украшающую пост — на ней изображена неопознанная женская рука, покоящаяся на спине Виторгана, который любуется закатом на Кипре. Поклонники уверены, что рука принадлежит именно Нинидзе.

«Ждем ответ Ксении Анатольевны», «Как можно встречаться с женщиной и думать постоянно о бывшей? Сбежит точно», «Черная дыра остается после отношений с перверзными нарциссами. Ксюша очень подходит под этот типаж», — пишут в комментариях.

Напомним, что Виторган и Собчак официально расторгли брак в июне этого года. Этому предшествовала череда скандалов. В частности, речь идет о драке Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, который, по слухам, крутил роман с Собчак за спиной у ее мужа.