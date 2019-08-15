Луганск, 15 августа. Украинские военнослужащие, прибывшие в зону так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) в Донбассе, отравились собранными в лесу грибами и ягодами. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, командование «ООС» продолжает обогащаться за счет украинских военнослужащих. Филипоненко рассказал, что «в полной мере» это ощутила 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая прибыла на смену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. За две недели военнослужащим так и не поставили продовольствие, и голодающие силовики были вынуждены сами искать себе пропитание. По словам представителя Народной милиции ЛНР, 13 августа семерых украинских военных госпитализировали.

«Доставлены в госпиталь с диагнозом «острое отравление в результате употребления в пищу грибов и ягод», — цитирует слова Ивана Филипоненко «Луганский информационный центр».

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что служащие ВСУ избили своего командира за лишение их дополнительных премий. По его словам, задержка выплат в 30-й отдельной механизированной бригаде армии Украины привела к массовому саботажу: солдаты отказывались подчиняться приказам и покидали расположение воинской части.

14 августа разведка ЛНР выявила украинский зенитно-ракетный комплекс «ОСА» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе. По мнению Филипоненко, ВСУ использует установленное ранее перемирие, чтобы нарастить свои силы в регионе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «ООС», против ДНР им ЛНР. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.