Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1

Тегеран, 15 августа. Верховный суд Гибралтара, заморской территории Великобритании в четверг снял арест с иранского нефтяного танкера Grace 1.

Как сообщает агентство Mehr, освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 направился в один из портов Средиземноморья. Судном управляет его экипаж, членов которого ранее отпустили власти Гибралтара.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил получение запроса США о конфискации Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Решение было принято после того, как руководство Гибралтара получило письменные заверения от властей Ирана, что Grace 1, который подозревался в попытке доставить нефть в Сирию, не будет доставлять груз в страны, в отношении которых введены санкции Евросоюза.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали нефтяной танкер Grace 1, принадлежащий Ирану. По мнению британской стороны, танкер осуществлял транспортировку двух миллионов баррелей нефти из Ирана в Сирию. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг данную информацию, отметив, что подобные заявления нацелены на эскалацию напряженности между Тегераном и Лондоном, а также потребовал освободить судно.

12 июля представитель канцелярии премьер-министра Великобритании сообщил, что Лондон направил в Персидский залив ракетный эсминец Duncan. По его словам, эсминец направлен в Персидский залив для обеспечения безопасной навигации и свободы мореходства в регионе.

19 июля пограничная служба Ирана задержала в территориальных водах страны британский танкер Stena Impero, который был отбуксирован в порт Бендер-Аббас. Позднее в Тегеране заявили, что танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил» и сопровожден до берега для проверки.