Газманов «превысил дозу» омолаживающего средства и показал последствия

Москва, 15 августа. Эстрадный певец Олег Газманов в свои 68 лет в очередной раз продемонстрировал отличное чувство юмора — в социальной сети Instagram артист опубликовал видео, на котором после обработки в специальном приложении предстал практически ребенком.

Исполнитель признался, что постоянно слышит от журналистов вопрос, как ему удается так хорошо выглядеть по прошествии стольких лет. Газманов решил ответить с иронией и опубликовал в Сети видео, на котором измененным детским голосом и существенно «помолодевшим» спел свою известную песню «Мои ясные дни».

По его словам, он якобы пользуется «омолаживающим средством», последствия «применения» которого и показал фанатам.

«Наконец открою свою тайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе», — пошутил артист в публикации, указав, что после концерта в Алуште «случайно превысил обычную дозу».

Поклонников ролик привел в восторг. Они отметили не только чувство юмора любимого исполнителя, но и другие его положительные качества.

«Чувство юмора, позитивный настрой, оптимизм — вот ингредиенты омолаживающего препарата», — написал один из пользователей Сети.

Ранее эстрадный исполнитель рассказал поклонникам, чем на самом деле занимаются его дети. Оказалось, младший сын Филипп не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом, а старший — 38-летний Родион — изначально строил карьеру в предпринимательской сфере, но потом возобновил музыкальную деятельность.

Кроме того, Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости на старте карьеры. Секретом певец поделился в передаче Насти Ивлеевой.