Поклонники не оценили вытянутые фотошопом ноги Рудковской

Москва, 15 августа. Известная российская телеведущая и продюсер Димы Билана Яна Рудковская опубликовала в Instagram фотографию из Монако, где она позирует с подругой Натальей Якимчук в мини-платьях.

Однако подписчиков Рудковской больше привлекла не ее одежда, а слишком длинные ноги. Некоторые предположили, что она специально вытянула ноги с помощью «Фотошопа», чтобы казаться красивее на фотографии.

«Ноги опять отфотошопила! Надоела!», «Две черпалки!», «Вот это ноги у вас», — пишут в комментариях.

Впрочем, вытянутыми ногами критика не ограничилась. Многих поклонников Рудковской возмутил тот факт, что женщина отдыхает в Монако, в то время как в Канаде хоронят ее подругу — фешен-директора ЦУМа Аллу Вербер. О чем они не замедлили сообщить в комментариях под видеозаписью, на которой Рудковская и Якимчук танцуют на концерте во все тех же платьях.

«Скорбящая по своей «подруге» Рудковская тусит под Лободу в день ее похорон! Что за днище», «Классно все скорбят по Алле», «Яночка, а что же вы не в Торонто?», «Скорбят по Алле Вербер», — иронизируют подписчики.

Отметим, что продюсер Димы Билана уже не в первый раз попадает под шквал критики. Ранее известный блогер Лена Миро заявила, что женщина тратит большие деньги на салоны красоты, однако это не помогает ей скрыть следы алкоголизма на лице. Также она напомнила, что на внешность негативно влияют недостаток сна и отсутствие прогулок.

Вербер скончалась 6 августа во время отпуска в Италии в возрасте 61 года. Причиной смерти стал менингококковый сепсис. Женщина была похоронена в Торонто в закрытом гробу.