Эксперт оценил предложение Лондона о выдаче протестующим в Гонконге британских паспортов  

Лондон, 15 августа. Эксперты оценили возможность реализации предложения члена парламента Великобритании Тома Тугендхата о необходимости поддержать протестующих в Гонконге выдачей паспортов, ведь до 1997 года тот находился под британским управлением.

Тугендхат ранее заявил, что выдача паспортов станет лучшей поддержкой протестующих. Доктор политических наук Дэниел Уорнер напомнил, что когда Гонконг вернулся под китайское правление, Пекин счел, что все жители стали гражданами Китая. При этом у некоторых из них остались британские национальные паспорта. Но эти документы не дают возможности постоянного проживания в Британии.

Уорнер считает предложение Тугендхата непрактичным и неосуществимым.

«Предложение Тугендхата — это, скорее, попытка выразить поддержку людям в Гонконге. Попытаться в действительности сделать нечто подобное — это попытка вторгнуться во внутренние дела Китая», — цитирует телеканала «360» слова эксперта.

Уорнер подчеркивает, что любая попытка вмешательства может еще сильнее усугубить ситуацию в Гонконге.

«Ни одна страна, как бы она ни осуждала действия, не станет сейчас отправлять свои войска в поддержку людей Гонконга. Никому не нужна война, в том числе Великобритании», — подчеркивает эксперт, добавив, что следить за развитием ситуации необходимо.

Протесты в Гонконге начались еще в июне. Демонстранты выступают против поправок к закону об экстрадиции. Если изменения будут приняты, власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая, сообщает Infox.ru

В начале протесты были достаточно мирными, однако с каждым разом стычки с полицией становились все ожесточеннее. В результате пострадали уже десятки человек.

В среду полиция Гонконга рассказала о пострадавших в ходе новых протестных акций: в ходе столкновений пострадал 171 сотрудник правоохранительных органов, сообщала «Газета.ру». По данным полиции, демонстранты провоцировали столкновения.