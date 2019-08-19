Режиссер лучшего фильма «Кинотавра-2019» рассказал о своих будущих проектах

Режиссер фильма «Бык», получившего главный приз на фестивале «Кинотавр-2019», Борис Акопов после поднятой в картине темы бандитских разборок в 90-е обратится к современной эпохе. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее Акопов в общении с журналистами заявлял о планах снять следующий свой фильм о немецком офицере на Великой Отечественной войне.

«Я работаю параллельно над двумя проектами. Один из них, действительно, про Великую Отечественную, а второй — про современность. Сейчас я все больше погружаюсь в современный проект. Я, честно говоря, оставил на будущее фильм про Великую Отечественную», — поделился с ФАН Борис Акопов.

Режиссер рассказал, что сейчас занимается сценарием и подготовкой к производству фильма. Однако отказался раскрыть подробности о том, какие конкретно современные события и герои будут затронуты в его новой работе.

«Не могу пока сказать, потому что сценарий еще сырой и в процессе производства будет еще многое меняться», — пояснил Акопов.

22 августа в российском кинопрокате стартует снятый Борисом Акоповым фильм «Бык». Картина рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове. Он выходит из колонии и оказывается втянутым в бандитские разборки, выполняя крайне опасное поручение одного из криминальных авторитетов.

Созданная при поддержке министерства культуры РФ картина завоевала главный приз и приз «за лучшую операторскую работу» на фестивале «Кинотавр-2019», а также Гран-при в программе East of the West Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Ранее корреспондент ФАН побывал на предпремьерном показе фильма для журналистов и поговорил с его режиссером о сравнении «Быка» с фильмами «Брат» и «Брат-2» и сериалом «Бригада».