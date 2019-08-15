Западные СМИ восхитились пилотами А321, совершившими посадку в Подмосковье

Москва, 15 августа. История о чудесном спасении пассажиров и невероятной выдержке экипажа самолета А321 широко освещается в западных СМИ.

Иностранные издания успели сравнить аварийную посадку в кукурузном поле Подмосковья с случаем 15-го января 2009 года, когда капитан рейса 1549 совершил посадку борта А320 на воду реки Гудзон в Нью-Йорке.

Обстоятельства и правда схожи. Самолет авиакомпании «US Airways», выполнявший рейс из Нью-Йорка в Сиэтл, столкнулся со стаей птиц уже через 1,5 минуты после взлета. Двигатели отказали, точно также как сегодня у российских пилотов «Уральских авиалиний». Из московского «Жуковского» Airbus А321 пошел на взлет и около 8.30 утра самолет столкнулся со стаей чаек. После попадания птицы сразу же заглох левый двигатель, а после ситуация повторилась с правым.

«Кадры, снятые пассажирами, показали, что полет длился менее двух минут и что двигатели испытывали трудности практически сразу после взлета. 11-летний Витя Бабин, находившийся на борту вместе с матерью и сестрой, рассказал, что пассажиров не предупредили об аварийной посадке. В салоне воцарилась тишина,и затем некоторые пассажиры закричали, когда он приземлился», — пишет Guardian.

Цитируют очевидцев произошедшего и New York Times, и Washington Post. Британский Sun же приводит в своем материале слова Дмитрия Пескова.

«Один эмоциональный пассажир сказал: «Мы рухнули, но пилотам-героям удалось посадить большую птицу». Пресс-секретарь Владимира Путина приветствовал Юсупова [Дамир Юсупов – командир А321, посадивший самолет в поле, - прим.] как героя после того, как он совершил необычайную ручную посадку, спасая жизни всех на борту», — сообщает издание.

В ближайшее время Дамира Юсупова и его второго пилота Георгия Мурзина представят к государственным наградам. Инструктор и действующий пилот, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что подобные ЧП обычно отрабатываются на тренажерах. Чаще всего внимание уделяется происшествиям на большой высоте.