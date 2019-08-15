Эксперт раскрыл цель угроз «оппозиции» в адрес росгвардейцев

Технологию по деморализации силовиков, впервые отработанную на киевском «Евромайдане», пытаются применить в Москве. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Александр Шатилов.

Так декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ прокомментировал заявление официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина о поступающих силовикам угрозах.

По словам Грибакина, под различными именами правоохранителям в Интернете рассылаются угрозы и оскорбления в попытке оказать давление.

«У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства», — добавил представитель Росгвардии.

Собеседник ФАН уверен, что давление на российских силовиков со стороны «оппозиции» — технология, пришедшая из Киева.

«Когда шли «болотные» протесты в Москве, еще не было «Евромайдана», на котором впервые была обкатана технология и психологического, и физического давления на правоохранителей. В ход идут как попытки запугать силовиков, так и попытки заставить их оправдываться. Бьют на мораль, что называется. Сейчас этот опыт пытаются перенести и на российскую почву», — уверен собеседник ФАН.

Между тем, по мнению Шатилова, если сравнивать протесты в Москве, Гонконге или Париже, то очевидно, что российские правоохранители действуют куда более эффективно и сдержанно, чем зарубежные коллеги.

«Российское законодательство оставляет немало лазеек для любителей устраивать незаконные акции и беспорядки. Этим пользуются деструктивные политические силы», — считает политолог.

В США и во многих других странах с теми, кто выходит на несанкционированные митинги, не церемонятся, напомнил эксперт.

«Обращаются жестко, а нередко и жестоко. А после серьезных побоев зарубежные демонстранты нередко получают приличные сроки. Об этом не любят рассказывать своим сторонникам лидеры нашей либеральной «оппозиции», — добавил собеседник ФАН.

При всем том, уверен Шатилов, ситуация в Москве остается под контролем.

«В целом я бы отметил слаженную и четкую работу российских силовиков. Проявляют лояльность к мирно настроенным участникам акций, но жестко пресекают попытки устроить массовые беспорядки», — пояснил декан факультета «Социология и политология» Финансового университета.

И все же со стороны властей необходима дополнительная медийная поддержка правоохранителям, считает политолог.

«В частности, необходимы инициативы, способные отвлечь общественное внимание от повестки либеральной «оппозиции». Очевидно, что оппоненты власти «закусили удила». По сути, мы наблюдаем, говоря сленговым словечком, троллинг власти и силовиков. А троллинг, как известно, способен и до самоубийства довести. Пока акции, как согласованные, так и несогласованные, призваны измотать силовиков», — предупредил эксперт.

По его мнению, здесь явно угадывается рука, которая направляет российскую либеральную «оппозицию» «из-за океана или с берегов туманного Альбиона».

Идти на уступки «оппозиции» нельзя ни по политическим, ни по электоральным, ни даже по финансовым соображениям, убежден эксперт. Поскольку на выборы в Мосгордуму уже потрачены значительные средства, а их перенос только увеличит затраты.

«Сейчас от власти требуются нестандартные ходы по воздействию на ситуацию. Поскольку, на мой взгляд, пик противостояния придется на сами выборы, к этому надо быть готовыми», — резюмировал собеседник ФАН.

В конце 2018 года в Сети широко разошлось видео, на котором французская полиция во время несанкционированной акции «желтых жилетов» жестоко избивает забежавших в бургерную журналистов. Под видео вскоре появились тысячи комментариев, как осуждающих действия полицейских, так и, наоборот, поддерживающих правоохранителей.