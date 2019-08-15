Лучших военных моряков наградили в Баку в рамках V Армейских игр

Конкурс V Армейских международных игр «Кубок моря» завершился победой экипажа корабля Азербайджанской Республики. Команду наградили в Баку первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра обороны Азербайджана по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первые три места состязания военных моряков «Кубок моря» разделили Азербайджан, Россия и Казахстан соответственно.

Команда Российской Федерации показала лучший результат постановки корабля на якорь и швартовую бочку, а также победила на этапе стрельбы по плавающей мине.

Медали за второе место российскому экипажу вручили первый заместитель начальника генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Низам Османов и начальник Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

«Военнослужащие объединяются в этих соревнованиях не для того, чтобы наносить друг другу ущерб, а для того, чтобы состязаться и показывать свое мастерство, внося тем самым большой вклад в мир на нашей планете», — сказал Руслан Цаликов на церемонии награждения.

Организаторы военного конкурса отметили, что соревнования в Баку укрепили традиции партнерства и взаимовыручки, поддержали сотрудничество как военных ведомств России и Азербайджана, так и проживающих на Каспии народов.

На территории Азербайджанской Республики конкурс «Кубок моря» проводится в третий раз за историю Армейских международных игр. Экипажи надводных кораблей Азербайджана, Ирана, Казахстана и России две недели соревновались в акватории Каспийского моря.

Напомним, V Армейские международные игры, проходящие в этом году, охватывают территорию 10 государств. В них принимают участие 221 команда из 39 стран.