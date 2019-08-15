В Совфеде ответили США, пытающимся «вписаться» в нормандский формат

США назвали «интересным» предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить формат минских соглашений с помощью Великобритании или самих Соединенных Штатов.

«Мы считаем, что это интересное предложение… надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно», — сказал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что Вашингтон не имеет никакого отношения к «Минску», данной проблемой должны заниматься страны-гаранты.

«Если американцы и назвали эту идею «интересной», это не значит, что они будут участвовать в ее реализации. Я вообще не очень понимаю, какое отношение США имеют к происходящему на Украине. Все-таки это европейские дела», — подчеркнул сенатор.

Член верхней палаты российского парламента заметил, что Соединенные Штаты Америки пытаются подорвать минские соглашения.

«Нормандский формат предполагает участие Германии, Франции, России и Украины. Если американцы придут туда и внесут какой-то реальный вклад, то хорошо. А если это заявление было сделано для того, чтобы «замылить» минский процесс...» — продолжает первый зампред комитета СФ по международным делам.

Резюмируя, политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин в ближайшее время будет встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта встреча определит, как будут развиваться отношения между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Многое будет зависеть от визита нашего президента в Париж, его переговоров с Макроном. Они обсудят перспективы и нормандского формата, и минских соглашений», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, Франция не рассматривает вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу. Как отметил представитель МИД Франции, Париж, как и Берлин, поддерживает регулярный диалог с представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но вопрос об изменении «нормандского формата» не стоит на повестке дня.