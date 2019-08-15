Депутат Госдумы назвал скромными представления россиян о справедливой зарплате

Представления россиян о справедливом уровне зарплаты являются довольно скромными. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Михаил Щапов.

Ранее страховая компания «Сбербанк страхование жизни» выяснила, какую заработную плату жители России считают справедливой. Согласно результатам опроса, проведенного в 39 городах страны, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.

«Такая оценка выглядит вполне реалистичной. Скорее даже, наши граждане довольно скромно оценили свои потребности. Думаю, ожидаемая зарплата должна быть выше», — заявил Щапов.

Обозначенный уровень зарплат вполне достижим в России, но при соблюдении ряда условий, отметил член комитета ГД по бюджету и налогам.

«Во-первых, нам нужно снизить разрыв между доходами беднейшей части населения и богатейшей. Разрыв огромный, он прямо угрожает социальной стабильности. Для этого нужно увеличить налоговую нагрузку на богатейшие слои населения и компании-экспортеры сырья», — считает депутат.

По его словам, это можно сделать через введение прогрессивной шкалы НДФЛ, через плоскую шкалу отчислений в ПФР, отмену льгот для экспортеров сырья и другие меры.

«Освободившиеся средства должны пойти на увеличение зарплат для работников бюджетного сектора», — уточнил парламентарий.

Чтобы выросли зарплаты в частном секторе, понадобятся более сложные меры, считает собеседник ФАН. Необходим экономический рост, а также снижение налоговой нагрузки на россиян, обратил внимание Щапов.

«При этом нужен целый комплекс мер для контроля за тем, чтобы люди получали зарплату «в белую»: плюсы от послаблений не должны извлечь только собственники бизнесов, они должны разделить дополнительный доход со своими работниками», — указал депутат.

По мнению Щапова, государство в целом должно быть более активно в роли экономического регулятора-перераспределителя доходов бюджета от богатейших слоев населения и компаний добывающего сектора к беднейшим и компаниям малого и среднего бизнеса.