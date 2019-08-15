Власти Москвы сочли помехами для граждан акции оппозиции и запретили их 24 августа

Москва, 15 августа. Мэрия Москвы не согласовала заявки на две акции оппозиции в столице 24 августа — митинг на площади Победы и шествие в центре города, а также на шествие на Тверской улице. Все три мероприятия предлагается перенести в Марьино.

Недопущенные до выборов кандидаты в Мосгордуму планировали начать шествие с Каланчевской улицы, затем пройти по улице Маши Порываевой, а потом по проспекту Сахарова до Тургеневской площади. Как подчеркнули власти столицы, проведение шествия по указанному маршруту создаст помехи как движению пешеходов, так и транспортных средств, специальных экстренных служб. Кроме того, будут нарушены права граждан, которые не будут принимать участие в акции оппозиции.

Что касается митинга на площади Победы, то в этой части города уже запланировано проведение другого мероприятия. Заявку на акцию подавали незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова и помощница Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Ранее мэрия Москвы отказала в согласовании массовых пикетов оппозиции на Сретенском бульваре 17 августа в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму.

Напомним, ряду кандидатов отказали в регистрации на выборы в столичный парламент из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже скандально известного блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

Причиной отказа стали допущенные оппозицией нарушения во время подписной кампании. Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей и попытались пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций, в частности, используя данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Несостоявшиеся кандидаты митингами в столице пытаются оказать давление на избирательные комиссии. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Акции оппозиции проходят в агрессивной обстановке, провокаторы прикладывают все усилия, чтобы митинги переросли в столкновения.

По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовные дела, которые позже были объединены в одно производство.