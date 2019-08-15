Заслуженный пилот РФ рассказал, что помогло пилотам А321 спасти людей в Раменском. ФАН-ТВ

Заслуженный пилот РФ Константин Онохин прокомментировал ситуацию с посадкой самолета А321 в кукурузное поле. В беседе с Федеральным агентством новостей он пояснил, почему действия пилотов в этой ситуации было безукоризненным и почему нельзя сравнивать это ЧП с трагическим случаем с Шереметьево.

Насколько стандартна история попадания птиц в двигатель? Как все могло бы закончиться при альтернативном развитии событий?

— То что птицы попали — реально. Я сам в жизни ситуации встречал. Один двигатель отказал, загорелся, второй был … то есть неустойчивая работа двигателя. То есть в этих условиях, в принципе, экипаж не мог выполнить заход на аэродром вылета или на запасной аэродром. Раньше у дежурного штурмана в штурманской комнате висели схемы площадок в случае экстренной посадки. Это предусматривалось всю жизнь, такой вариант не исключен. Командир принял, в принципе, абсолютно правильное решение — посадку перед собой на площадку, найденную с воздуха. Если бы взлет выполнялся бы в плохих метеоусловиях – видимость была бы ограниченная, или ночью, тогда было бы все намного сложнее. Спасло, конечно, мастерство, прежде всего, и то, что было видно, куда садиться.

Какие попытки предпринимались для отпугивания птиц в районах аэропортов?

— Борьба с птицами, изучение орнитологической обстановки велась эта борьба с времен появления авиации. Я знаю много аэропортов, где службы работают очень активно, там подают сигналы, отпугивающие птиц, выезжают на полосу, на военных аэродромах, стреляют из ракетницы, поднимают птиц, особенно в районах, где чаек много, в прибрежной зоне. Самое главное при проектировке аэропортов, аэродром Жуковский он имеет давнишнюю историю, учитывать миграцию, перелеты птиц — осенние, весенние. Но здесь самую ключевую роль играет наличие свалок в районе аэродрома. Москва — это большой мегаполис, и жители куда-то мусор вынуждены девать. А создаются аэродромы, как правило, по окраинам, недалеко от города. Птицы там очень хорошо обитают. Прежде всего, это борьба со свалками. Когда она будет завершена, птиц будет намного меньше.

Действительно ли мастерство летчика так высоко, как о нем сейчас говорят, или это стандартная процедура, которую на его месте выполнил бы любой?

— Это очень нестандартная ситуация. Кроме отработки процедур, которые психологически укрепляют сознание пилота, его самооценку, способность выполнить эту задачу. Для летчика, очень нестандартная задача, для современного летчика, летающего на реактивной технике сесть вне аэродрома. Психология летчика заточена, чтобы взлетать с взлетно-посадочной полосы и на нее садиться. Очень мало времени, маленькая высота, быстрое принятие решений оценка ситуации и выполнение посадки, я считаю, это величайшее летное мастерство. Плюс еще, конечно, удача, что взлет выполнялся в хорошую относительно погоду.

Можно ли было сесть еще мягче?

— Любая посадка вне аэродрома на неподготовленный участок поверхности не может быть мягче, она такая, какая есть. Более того, большинство случаев эксплуатации современных самолетов предписывает при посадке вне аэродрома с выпущенным шасси. Здесь была посадка на фюзеляж. Ситуация была настолько скоротечна, что здесь можно думать о двух причинах, почему летчики не выпустили шасси. Во-первых, просто не хватило времени, им пришлось прямо перед собой садиться. Шасси были поставлены на уборку после взлета. И, во-вторых, когда смотришь сверху — поле кажется идеально ровным. Ни канавки, ни ямки, ни бугорка. А когда ты с ним соприкасаешься на скорости 250 км в час, посадочная скорость у них наверняка такая была, приблизительно, то попадание стойкой шасси в любое препятствие грозит тем, что эта стойка ломается, разбивает конструкцию крыла самолета, отсюда вытекает пожар. Их могло и развернуть, их могло и повернуть. Последствия были бы намного хуже. То есть, с моей оценки, это — лучший вариант.

Что сыграло свою роль в трагедии в Шереметьево? Почему тогда садились на полосу и сгорели, а здесь — на кукурузу — и остались живы?

— На безопасность выполнения полетов всегда влияет много факторов. То есть состояние авиационной техники, подготовка экипажа и внешняя среда. Вот эти три основные причины надо анализировать. Попадание молнии. Экипаж попадает в нестандартную ситуацию. И она выбивает экипаж из нормального оттренированного состояния. Плюс самолет переходит с автоматического управления на direct режим. То есть на режим прямого управления. Это как когда вы едите на машине и у вас отказал гидроусилитель руля — вы продолжаете вправо поворачивать, а самолет еще влево идет. Потом, я не исключаю, что в том случае экипаж был подвержен удару молнии. Представьте, человек испытал удар электрошокером, у него сломалась техника. И он должен принять решение, что делать.