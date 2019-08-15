Рвущаяся в МГД Соболь могла нанести непоправимый ущерб своему нерожденному ребенку

Москва, 15 августа. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, о беременности которой сообщили telegram-каналы, могла нанести непоправимый ущерб своей голодовкой еще не рожденному ребенку. С таким мнением выступила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Ранее telegram-канал «Люди и звери» сообщил, что Соболь находится на восьмой неделе беременности. При этом месяц она, по собственному заявлению, была на голодовке.

О решении голодать Соболь сообщила 13 июля, когда МГИК обнаружил в ее подписных листах более 14% «брака» при допустимых 10%. 14 августа протеже Навального заявила, что прекратила голодовку по просьбе матери Алексея Миняйло, тренера сборщиков подписей в избирательном штабе юриста «ФБК». Как выяснилось, на самом деле причина кроется в миллионе рублей: бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Тоня Самсонова призвала ежемесячно перечислять денежные средства в «Фонд борьбы с коррупцией». При этом уже появлялись поводы усомниться в достоверности голодовки Любови Соболь.

Врачи же крайне негативно относятся к голоданию, которое является стрессом для организма, особенно если женщина беременна. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что отказ от пищи вреден и в первом триместре может повлечь прерывание беременности.

«Голодовка — это стресс, и организм в таком состоянии уменьшает количество затрачиваемой энергии. И во время беременности ничего хорошего в голодании нет. На первых этапах у плода еще формируется нервная система. Это может вызвать тонус матки, что в свою очередь спровоцирует прерывание беременности», — отметила эксперт в комментарии Nation News.

Если информация о беременности достоверна, то рвущаяся в кресло депутата Мосгордумы Любовь Соболь пренебрегла здоровьем своего еще не рожденного ребенка. При этом юрист «Фонда борьбы с коррупцией» уже является матерью. Соболь упоминала о своей пятилетней дочери, когда ей грозил арест за организацию незаконных митингов. СМИ же сообщали, что соседи юриста «ФБК» жаловались на постоянную ругань, плач ребенка и звуки падающей мебели.

Напомним, в Москве состоялись незаконные митинги, перераставшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией, на которые призывали выходить так называемые независимые кандидаты: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Им отказали в участии в выборах депутатов Мосгордумы в связи с многочисленными нарушениями в подписных листах: недействительными подписями, фальсификациями и использованием «мертвых душ». Выдвиженцы с решением МГИК не согласились, но вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения в суде, стали призывать публику к несанкционированным акциям. Суд отправил организаторов незаконных митингов под административный арест. Заключения под стражей удалось избежать только Любови Соболь, так как она является матерью малолетнего ребенка.