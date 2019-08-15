В Крыму назвали безумными людей, которые внесли экипаж А321 в базу «Миротворца»

Симферополь, 15 августа. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал безумными сотрудников скандального украинского сайта «Миротворец», которые внесли в свою базу данных экипаж самолета А321, экстренно севшего в поле под Москвой.

«Когда бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента, видимо, напрочь лишена разума», — пояснил он РИА Новости.

Иоффе отметил, что во время авиаинцидентов политика всегда отходит на второй план, а внимание переключается на спасение людей. И только Украина видит «нарушения границы» в новости о чудом выживших пассажирах.

Напомним, что направляющийся в Симферополь самолет А321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек через 15 минут после вылета из аэропорта Жуковского. У воздушного судна отказали оба двигателя, и командир лайнера Дамир Юсупов принял решение садиться прямо на кукурузное поле в Раменском районе Московской области.

Всего на борту самолета было 230 человек. В результате жесткой посадки (осуществлялась без шасси) пострадали 74 человека, однако погибших не оказалось. Глава Росавиации уже заявил, что героев-летчиков обязательно наградят. При этом сам Юсупов заявил, что не считает себя героем, пишет НСН.

Однако сайт «Миротворец» тут же внес Юсупова в свою базу, обвинив его в «нелегальном перемещении людей и грузов» в Крым, сообщает «Ридус».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.