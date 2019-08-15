Сокурсница командира А321 рассказала, как Юсупов покорял девушек

Санкт-Петербург, 15 августа. Сокурсница командира лайнера «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова Елена Прохорова рассказала, что еще со студенческих времен тот производил впечатление человека, который может все.

В четверг в двух километрах от аэропорта «Жуковский» совершил аварийную посадку лайнер А321. Благодаря пилотам все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы.

Сокурсница командира воздушного судна Елена Прохорова рассказала в интервью iReactor, что еще со студенческих времен Юсупов производил впечатление человека, который может все.

«Вы знаете, когда я услышала, что он посадил самолет, совершенно не удивилась. Он всегда производил впечатление человека, который может все и который уже тогда мечтал о небе», — рассказала Прохорова.

С Юсуповым Елена познакомилась, когда тот получал первое высшее образование: учился на юриста в Чувашском государственном университете.

«Он все совершенно идеально делает. Была бы совершенно безвыходная ситуация — он нашел бы выход. Он производил очень сильное впечатление, был звездой и нравился почти всем девушкам на курсе. Я, когда узнала о том, что он в летчики пошел, то подумала — вот с таким нестрашно летать!» — подчеркивает Елена.

Пассажирский самолет А321 выполнял рейс из московского аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете воздушное судно столкнулось со стаей чаек, из-за чего возник сбой в работе двигателей.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Жертв во время ЧП удалось избежать, сообщала «Газета.ру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал идею премьера Дмитрия Медведева наградить пилотов А321.

Обсуждая с Федеральным агентством новостей эту героическую, чудом не ставшую трагической историю, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что обстоятельства этого инцидента очень напоминают фабулу фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне» (2016 год), главную роль в котором сыграл Том Хэнкс.

«В связи с этим предлагаю и нам создать картину о подвиге наших летчиков. Для этого мы в Общественной палате инициируем обсуждение предложения Минкульту и Фонду кино: если не в этом году, то в следующем — этим двум организациям совместно учредить отдельную номинацию своих грантов за фильм, снятый по мотивам подмосковных событий. За год кинематографисты как раз успеют подготовить сценарий фильма о нашем «чуде на кукурузном поле», и им будет с чем выходить на конкурс», — говорит Малькевич.

Ранее в комментарии ФАН действия экипажа А321 прокомментировал пилот знаменитого петербургского «Зенитолета» Владимир Воробьев. Он рассказал, что в инструкции по действию при отказе двух двигателей пилотам предписывается выпустить шасси, однако посадка самолета на брюхо в поле спасла жизни людей: поломка стоек шасси могла бы спровоцировать пролив топлива и мгновенный пожар.