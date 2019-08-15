Киев заявил о разработке стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса

Киев, 15 августа. Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил о разработке стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса. По его словам, речь идет о «концепции переходного правосудия».

Как написал чиновник в социальной сети Facebook, рабочая группа уже начала обсуждение плана по «возвращению» территорий Донбасса, а также российского полуострова под контроль Киева. В частности, на Украине, по его словам, будет разработана «концепция переходного правосудия», основанная на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

«Один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — добавил он.

По словам Рябошапки, основные направления деятельности группы Киев намерен представить уже в ближайшее время. Первый пакет конкретных инициатив будет готов к 2020 году, указал он.

Напомним, в 2019 году отмечалось пятилетие воссоединения Крыма с Россией, которое произошло в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказали за вхождение региона в состав РФ.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее украинские власти назвали условие восстановления водоснабжения Крыма. Для Киева вопрос о статусе региона остается стратегически важным, а единственным аргументом для старта переговоров о восстановлении водоснабжения, по мнению украинских властей, является «передача полуострова».