Сотрудники Росгвардии стали получать угрозы в Сети после митингов в Москве

Москва, 15 августа. Сотрудники Росгвардии начали получать угрозы и оскорбления в Сети после двух незаконных митингов в Москве, которые устроила оппозиция. Об этом в четверг заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Они под различными именами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, пытаясь оказать давление», — отметил он.

Грибакин добавил, что те же самые люди призывают граждан выходить на несанкционированные акции, подталкивая их к нарушению закона, сообщает ТАСС.

Напомним, что несколько недель назад Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов за нарушения при регистрации. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов оппозиционеры начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность, действовали профессионально и строго по закону. Они применяли силу лишь в случае провокаций со стороны явившихся на митинг радикалов. Отметим, что некоторые участники акций распыляли в сторону стражей правопорядка слезоточивый газ и бросались в них бутылками с водой и урнами.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию за то, что та смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге.