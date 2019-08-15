Следователи опросили пилотов А321, аварийно севшего на кукурузное поле

Москва, 15 августа. Следователи опросили пилотов самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщил близкий к следствию источник.

По словам собеседника ТАСС, опрос пилотов уже завершен. По предварительной версии, причиной возгорания двигателя самолета стало попадание птиц.

«Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа», — сказал источник агентства.

Ранее командир экипажа А321 Дамир Юсупов рассказал подробности аварийной посадки лайнера. По его словам, мощности не хватало ни на продолжение полета, ни на возвращение в «Жуковский». Пилот рассказал, что изначально экипаж хотел развернуть самолет и сесть в аэропорту, но второй двигатель начал отказывать.

Напомним, утром 15 августа пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось спасти жизни более 230 человек — пассажиров и членов экипажа самолета А321. Они смогли посадить воздушное судно с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. При жесткой посадке самолета жертв удалось избежать. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить документы о представлении пилотов к государственным наградам.