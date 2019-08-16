Режиссер фильма «Бык» о банде 90-х признался, что не смотрел «Бригаду»

Режиссер Борис Акопов, снявший фильм «Бык» о молодом лидере преступной группировки 1990-х, никогда не смотрел сериал «Бригада», но старался избежать похожих сцен во время съемок. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, посетившему предпремьерный показ картины для журналистов в кинотеатре «Октябрь». Фильм выйдет в российский прокат 22 августа.

«Как-то так получилось, что я «Бригаду» вообще не смотрел. У нас на съемочной площадке был человек, который был специалистом по «Бригаде». И если получалось слишком похоже, он говорил: «Боря, что-то тут слишком похоже». Я говорю: «Хорошо, все меняем». Ну, это как хохма у нас такая была», — объяснил ФАН режиссер.

Созданный при поддержке министерства культуры фильм «Бык» стал дебютным для 34-летнего выпускника ВГИКа Бориса Акопова и сразу взял главную награду и приз за лучшую операторскую работу фестиваля «Кинотавр-2019» в Сочи. Кроме того, картина удостоилась Гран-при фестиваля в Карловых Варах в программе «К Востоку от Запада».

Кинокритики прочат «Быку» статус главного российского фильма этого года, а самые смелые из них ставят его в один ряд с культовыми «Братом» и «Братом-2» Алексея Балабанова, находя в том числе совпадения в сюжетных линиях.

«Что касается балабановских картин, вторая часть («Брата». — Прим. ФАН) мне вообще не очень нравится. Первая часть — замечательная картина, спору нет. Но это не самый мой любимый фильм у Балабанова», — отметил Борис Акопов.

Режиссер также признался, что сравнения его фильма с дилогией о Даниле Багрове его нисколько не огорчают.

«У нас не очень много картин таких, и это было неизбежно. Я понимал, что, так или иначе, будут люди, которые будут сравнивать, но меня это не обижает. Кстати, меня в меньшей степени сравнивают с «Бригадой», Балабановым, и в большей степени — с картиной Урсуляка, которую я, кстати, тоже не видел — сериалом «Ненастье», — добавил Акопов.

По сюжету фильма «Бык», главный герой — молодой преступник Антон Быков — возглавляет одну из преступных группировок «в маленьком подмосковном городке». Он возвращается из заключения и, несмотря на увещевания матери, снова оказывается втянутым в криминальные разборки с участием кавказской мафии. В перерывах между тусовками и перестрелками «Бык» заботится о маме, младших сестре и брате, пытаясь заменить им умершего отца, и при этом не переставая корить себя: «Я плохой».

«Все плохие», — отвечает ему мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать из утонувшей в грязи страны ровесница Таня.

Смутная эпоха 90-х здесь показана не в мрачных подворотнях бандитского Петербурга. А город, который «забирает силу», вообще не участвует в повествовании, оставаясь лишь декорацией — неназванным подмосковным городком, при этом небольшим. По всему видно, что у режиссера нет однозначного отторжения того периода: и для него, и для его героев это время молодости, которая, впрочем, надломилась вместе со всей ушедшей в историю эпохой и страной, где они родились.

«Я, конечно, испытываю некую склонность к романтизации того времени, я из того времени вышел, это время моего детства. Не может быть какого-то одного вывода здесь: мир всегда сложнее, чем просто хорошо или плохо», — признался собеседник ФАН.

Саундтреком к бандитским разборкам, перестрелкам и отчаянным попыткам найти себя в новом времени становятся песни групп «Мираж», «Ласковый май» и «махровый» шансон вперемешку с классической музыкой, когда угрожающе поднятая над толпой граната готова вот-вот разорваться под очередной оркестровый аккорд.

«Я, мои герои, наши родители — они коснулись этого десятилетия. И мне было важно показать, что мы продолжаемся, мы все коснулись в какой-то степени вот этого сложного, смутного периода, и это в какой-то степени осталось внутри нас», — рассуждает Акопов.

Антон Быков, сидя за столиком с криминальным авторитетом Моисеем, поднимает тост за демократию, когда «все свободным станет, не будет ни решеток, ни запретов». В течение фильма герои несколько раз пытаются распробовать новое слово и понятие.

«У нас теперь демократия — главных нет, все равны», — отвечает на вопрос бандита «Кто здесь главный?» один из героев.

Впрочем, к финалу фильма «демократия» и «свобода» в том смысле, в котором ее понимают герои, окончательно заводит их в тупик. А проходящая через весь фильм тема «бычьего сердца» Антона — так в простонародье называют кардиомегалию, увеличение размеров сердца после резкого прекращения занятия спортом, — получает развитие. Сердце «Быка» болит и от недуга, и от переживаний за родных, и за происходящее вокруг. В финале оно оказывается «бычьим» не только по-медицинским меркам — огромным во всех смыслах.

В течение фильма истекающие кровью герои месят мартовскую грязь под пасмурным небом, но при этом не покидает смутная надежда — после промозглого межсезонья должно наступить лето. Однако завершается повествование 31 декабря 1999 года — знаменитым новогодним обращением Бориса Ельцина. Президент Российской Федерации со свойственной ему неторопливостью проговаривает по слову в секунду, и каждое из них звучит вдвойне весомее после показанной Акоповым драмы. И становится невозможным отследить, в какой момент тебя из мастерски воплощенного на экране гангстерского киносюжета переместили в твою собственную реальную историю.

Очевидная мысль приходит, как озарение: те, для кого после «лихих» 90-х наступил новый век, — это мы.