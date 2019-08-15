В компании Airbus прокомментировали аварийную посадку «Уральских авиалиний»

Компания Airbus сотрудничает с российскими властями и оказывает им всю необходимую техническую поддержку по теме аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» под Жуковским. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе компании.

«Мы осведомлены о произошедшем и находимся в тесном контакте с авиакомпанией. Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку», — сообщили в агентстве Citigate Dewe Rogerson, выполняющем роль пресс-службы Airbus.

В пресс-службе уточнили при этом, что предоставлять информацию по каким-либо вопросам, связанным с аварийной посадкой самолета Airbus A321, считают преждевременным.

«Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов расследования», — указал представитель агентства Артем Барановский.

Напомним, 15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва—Симферополь, столкнулся со стаей чаек при наборе высоты в непосредственной близости от аэропорта «Жуковский». Птицы попали в двигатели, в связи с чем экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле около деревни Рыбаки. Благодаря профессиональным действиям пилотов лайнера были спасены жизни 227 пассажиров.

Ранее с предложением представить к государственным наградам экипаж самолета выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, необходимые документы будут подготовлены по итогам рассмотрения инцидента, а действия экипажа заслуживают самой высокой оценки.

Кроме того, с инициативой снять фильм по мотивам произошедшего к Минкульту и Фонду кино планирует обратиться председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. В беседе с корреспондентом ФАН он предположил, что картина могла бы получить название «Чудо на кукурузном поле».