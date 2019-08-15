Командир севшего в поле А321 рассказал подробности аварийной посадки

Москва, 15 августа. Командир самолета А321 Дамир Юсупов рассказал подробности о чудесном спасении лайнера, который сел посреди кукурузного поля с отказавшими двигателями.

По его словам, мощности не хватало не только для продолжения полета, но даже для удержания высоты. Сначала экипаж хотел развернуть самолет и посадить его в Жуковском, однако в этот момент стал отказывать второй двигатель.

«У меня появилось решение — сажать самолет только перед собой. Многие говорят, что я герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — рассказал Юсупов, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

Командир воздушного судна также добавил, что подготовка к вылету прошла штатно. Напомним, что пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птицы в турбину у воздушного судна отказал двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. В результате происшествия пострадали 23 человека, включая 5 детей (всего на борту находилось 230 человек), однако жертв удалось избежать. Глава Росавиации заявил, что героев-летчиков, которые спасли пассажиров, чудом посадив самолет, обязательно наградят.

Отметим, что скандальный украинский сайт «Миротворец» уже включил российского летчика-героя в свою базу, обнародовав его личные данные. Таким образом сотрудники портала «наказали» пилота за то, что он осуществлял полеты в Крым, выполняя свою работу.